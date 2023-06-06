عقب سلسلة الاتهامات المتبادلة.. الدفاع الروسية تعلن بدء هجوم أوكرانيا المضاد

وبحسب وزير الدفاع، فقد حاولت القوات المسلحة الأوكرانية بدءا من 4 يونيو الجاري التقدم على خمسة محاور بمساعدة لواءين، إلا أنها لم تنجح، وخسرت 300 جندي.وجاءت تصريحات شويغو عقب سلسلة من الاتهامات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا حول الجهة التي تقف خلف الانهيار الجزئي الذي لحق سد نوفا كاخوفكا، الثلاثاء.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت مبكر من الثلاثاء، إنها "أحبطت هجوما أوكرانيا كبيرا بمنطقة دونيتسك وألحقت بالقوات الأوكرانية خسائر بشرية ضحمة ودمرت ثماني دبابات ليوبارد مع استمرار القوات الأوكرانية في القتال".وأضافت، ان "القوات المسلحة والطيران الهجومي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية بالإضافة إلى منظومات قاذفات اللهب ألحقت هزيمة كبيرة بالقوات الأوكرانية".ولفتت الوزارة إلى أن "القوات الروسية دمرت 28 دبابة من بينها ثماني دبابات ليوبارد".وقبل ثلاثة أيام، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا".وصرح زيلينسكي لصحيفة "وول ستريت جورنال": "نعتقد بقوة أننا سننجح".وأضاف: "لا أعرف كم من الوقت سيستغرق. لأكون صادقا، يمكن أن يسير بعدة طرق مختلفة تماما. لكننا سنقوم بذلك، ونحن مستعدون".وتأمل كييف أن يؤدي الهجوم المضاد إلى تغيير مسار الحرب، التي اندلعت مع الاجتياح الروسي لأراضيها قبل 15 شهرا.