أوكرانيا تعلن اجلاء 17 ألف مدني بسبب فيضانات سد كاخوفكا

وقال المدعي العام الأوكراني أندريي كوستين على "تويتر": "أكثر من 40 ألف شخص معرضون لخطر التواجد في مناطق غمرتها الفيضانات".وأضاف، :"تقوم السلطات الأوكرانية بإجلاء أكثر من 17,000 شخص"، مردفا :" للأسف يوجد أكثر من 25,000 مدني في الأراضي الخاضعة للسيطرة الروسية".بدورها أعلنت السلطات المحلية المعينة من طرف روسيا أنها بدأت عملية لإجلاء سكان ثلاث بلدات، بعد الفيضانات في محيط سد كاخوفكا.