أوكرانيا تستنكر تمديد قيود الاتحاد الأوروبي على استيراد حبوبها

وأعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين الماضي، تمديد العمل بترتيبات يمكن بموجبها لخمس دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مجاورة لأوكرانيا، تقييد واردات الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية.وسمح الاتحاد الأوروبي في الثاني من أيار/ مايو للدول الخمس وهي بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا بحظر بيع القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية محليًا.وتواجه أوكرانيا صعوبات في التصدير عبر موانئها المطلة على البحر الأسود بسبب الحرب مع روسيا المستمرة منذ فبراير من العام الماضيويتزامن ذلك مع السماح بعبور هذه الصادرات إلى بقية الدول، في حين يأتي هذا القرار رغم اعتراض أوكرانيا، وكذلك مقاومة عدد من دول الاتحاد الأوروبي.وقالت وزارة الزراعة في أوكرانيا: "تعتبر وزارة السياسة الزراعية والأغذية الأوكرانية أنه من غير المناسب تمديد قرار المفوضية الأوروبية بتقييد واردات المنتجات الزراعية الأوكرانية حتى 15 أيلول/ سبتمبر 2023".وأعربت في بيان، عن أملها بعدم تمديده مجددًا.وكان الاتحاد الأوروبي قد علق الرسوم الجمركية على مرور جميع الواردات الأوكرانية لمدة 12 شهرًا اعتبارًا من يونيو/حزيران 2022 بشكل مبدئي، وذلك بهدف دعم جهود أوكرانيا الدفاعية في مواجهة الغزو الروسي.والشهر الماضي، وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد تعليق الرسوم لعام إضافي، إلا أن الدول الخمس المذكورة شهدت زيادة كبيرة في الواردات من أوكرانيا في أعقاب تعليق الرسوم الجمركية.وتواجه أوكرانيا صعوبات في التصدير عبر موانئها المطلة على البحر الأسود بسبب الحرب مع روسيا المستمرة منذ شباط/ فبراير من العام الماضي، ما زاد من اعتمادها على الطرق عبر دول شرق الاتحاد الأوروبي.