روسيا تحذر كييف من اللجوء الى الاستفزازات النووية

وقالت زاخاروفا في افادة صحفية، إن "النظام في كييف -على خلفية إخفاقاته العسكرية- يدرس إمكانية تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف".وأضافت :"نتلقى تقارير عن أعمال إرهابية أخرى، وأساليب وخطط قذرة لا يأنفها المكلفون الأوكرانيون" مشيرة الى انه "وبسبب إخفاقاتهم العسكرية في المواجهة مع روسيا، يفكر نظام كييف في تفجير منشأة تخزين الوقود النووي المستنفد في خاركوف، ثم اتهام موسكو لاحقا بشن هجوم صاروخي على منشأة نووية".ووفقا للمتحدثة باسم الخارجية الروسية، فإن هذا بالطبع هو "سكرة الموت السياسي المحقق لنظام كييف" فقد "أوصلوا أنفسهم إلى حافة الهاوية، ودفعوا بها إلى هذا الطريق المسدود، وأصبحوا يعجزون عن الخروج، وعن إيجاد الإرادة اللازمة للاعتراف بأنه بعد بيع البلاد والشعب والتاريخ، باعوا أنفسهم".واردفت :"ليس لديهم ما يكفي من الشجاعة للاعتراف، وبقي فقط شن مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية واسعة النطاق".