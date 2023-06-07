روسيا تحذر من استهداف محطة "زابوروجيه" الكهروذرية: سنرد بحزم

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية: "سترد روسيا بحزم على أي هجمات تشنها أوكرانيا على محطة زابوروجيه الكهروذرية، وهياكل البنية التحتية الحيوية للمحطة، بما في ذلك خطوط إمداد الطاقة، وبالطبع مدينة إنرغودار حيث يعيش موظفو المحطة رفقة أسرهم".وتقع محطة زابوروجيه الكهروذرية على الضفة اليسرى من نهر دنيبر بالقرب من مدينة إينيرغودار، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المركبة، وتحتوي المحطة على ست وحدات طاقة بسعة 1 جيجاوات لكل منها.