تقرير أمريكي بشأن "هجوم أوكرانيا المضاد": بدأ بالفعل

ونقلت الصحيفة عن 4 مصادر عسكرية أوكرانية، قولهم إن قوات كييف كثفت هجماتها على خط المواجهة جنوب شرقي البلاد، إيذانا ببدء الهجوم المضاد.وذكرت أن العسكريين الأربعة تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، لأنهم غير مخولين بمناقشة التطورات في ساحة المعركة علنا.واعتبرت "واشنطن بوست" أن بدء الهجوم المضاد يفتح مرحلة جديدة في الحرب المستعرة منذ فبراير 2022، تهدف إلى استعادة أوكرانيا للمناطق التي استولت عليها روسيا، والاحتفاظ بالدعم الغربي المادي والعسكري.ونفى الجيش الأوكراني صحة التقرير، وقال متحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني بحسب"رويترز": "ليست لدينا معلومة من هذا القبيل".ويتعارض تقرير "واشنطن بوست" أيضا مع تصريحات أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، الذي قال الأربعاء إن بلاده لم تشن بعد هجوما مضادا، موضحا أن بداية الهجوم ستكون "واضحة للجميع عندما تحدث".ونفى دانيلوف تصريحات مسؤولين روس، قالوا إن الهجوم المضاد بدأ بالفعل، وقال المسؤول الأمني: "كل هذا ليس صحيحا، عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيقرره، حين نبدأ الهجوم المضاد سيعرف الجميع ذلك وسوف يرونه".