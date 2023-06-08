أوكرانيا تنفي بدء الهجوم "المضاد" على روسيا

وجاء رد الجيش الأوكراني على لسان المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الذي قال في تصريحات: "ليست لدينا معلومة من هذا القبيل".ويوم أمس الأربعاء، نفى أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات لمسؤولين روس قالوا فيها، إن الهجوم (الأوكراني) المضاد بدأ بالفعل.وأكد أن أوكرانيا لم تشن بعد هجومًا مضادًا مخططًا لاستعادة أراضٍ تحتلها روسيا، لافتًا إلى أن بداية الهجوم ستكون واضحة للجميع عندما تحدث.ومضى المسؤول الأمني الكبير قائلًا: "كل هذا ليس صحيحا، عندما يبدأ هذا الأمر فجيشنا هو الذي سيقرره، وحين نبدأ الهجوم المضاد سيعرف الجميع ذلك وسوف يرونه".وأشار إلى أن القوات الروسية جانبها الصواب عندما اعتقدت أن التقدم الأوكراني في بعض مناطق خطوط الجبهة هو بداية العملية الأكبر.