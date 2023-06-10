الكشف عن مبادرة سلام لحل الأزمة الأوكرانية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Dayane & The City
من
04:00 PM
الى
04:59 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
ريال مدريد يكشف مفاجأة تخص مبابي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458550-638220113179946368.jpeg
الكشف عن مبادرة سلام لحل الأزمة الأوكرانية
روسيا - أوكرانيا
2023-06-10 | 12:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,556 مشاهدة
بحث رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الصيني شي جين بينغ، مبادرة السلام الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية.
وأوضح رامافوزا لشي جين بينغ خلال المكاملة، أن وفدا من قادة سبع دول إفريقية سيتوجه إلى روسيا وأوكرانيا في المستقبل القريب، لبحث المبادرة مع الطرفين.
وذكر مكتب الرئاسة الإفريقية في بيان رسمي، أن رامافوزا أشاد بمبادرة السلام الصينية، وأكد لشي جين بينغ، دعم جمهورية جنوب إفريقيا ورؤساء عدد من الدول الإفريقية الأخرى للمبادرة الصينية الرامية لإنهاء الصراع الأوكراني بالطرق السلمية.
وبدوره أثنى شي جين بينغ على مبادرة السلام الإفريقية، مشددا على أن الأزمة الأوكرانية أثرت بشكل سلبي على حياة المواطنين الأفارقة، والأمن الغذائي في القارة السوداء بشكل عام.
كما ناقش الرئيسان التعاون الثنائي بين بلديهما والتعاون في إطار مجموعة بريكس التي تضم كلا من "روسيا والصين وجمهورية جنوب إفريقيا والبرازيل والهند"، واستعداد قمة المجموعة المقبلة.
وأكد الرئيسان عزمهما العمل بشكل مشترك لضمان نجاح قمة بريكس القادمة.
وأعلن رامافوزا في الـ 16 من مايو الماضي، موافقة السلطات الروسية والأوكرانية على استقبال وفد من الدول الإفريقية لبحث آفاق الأزمة الأوكرانية وإيجاد حل سلمي للصراع.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
دوليات
روسيا - أوكرانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
موازنة العراق.. البرلمان يصوت على ثلاث مواد جديدة ويحذف واحدة
سياسة
28.95%
18:30 | 2023-06-09
موازنة العراق.. البرلمان يصوت على ثلاث مواد جديدة ويحذف واحدة
18:30 | 2023-06-09
ماذا تعرف عن المواد الـ 6 التي صوت عليها البرلمان والمادة المحذوفة؟.. هذه التفاصيل
سياسة
24.62%
04:59 | 2023-06-09
ماذا تعرف عن المواد الـ 6 التي صوت عليها البرلمان والمادة المحذوفة؟.. هذه التفاصيل
04:59 | 2023-06-09
البرلمان يصوت على عدة مواد من الموازنة
سياسة
23.47%
15:18 | 2023-06-09
البرلمان يصوت على عدة مواد من الموازنة
15:18 | 2023-06-09
مجلس النواب يصوت على مواد عدة في مشروع الموازنة
سياسة
22.96%
17:16 | 2023-06-08
مجلس النواب يصوت على مواد عدة في مشروع الموازنة
17:16 | 2023-06-08
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-09
علناً
ملفات هامة في ادراج النزاهة - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-08
علناً
ملفات هامة في ادراج النزاهة - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-08
صمون وزعتر
الكباب العراقي.. طعم استثنائي - حلقة ٧ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-08
صمون وزعتر
الكباب العراقي.. طعم استثنائي - حلقة ٧ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-08
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-09
علناً
ملفات هامة في ادراج النزاهة - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-08
علناً
ملفات هامة في ادراج النزاهة - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-08
صمون وزعتر
الكباب العراقي.. طعم استثنائي - حلقة ٧ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-08
صمون وزعتر
الكباب العراقي.. طعم استثنائي - حلقة ٧ | الموسم 5
15:30 | 2023-06-08
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
Morning Live
التعليم الخاطئ لقيادة السيارات - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
ناس وناس
جنوب صلاح الدين - الحلقة ٣٣ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-08
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
بعد التحري
إستيراد الأدوية - الحلقة ٧ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
52 دقيقة
الأيتام في العراق وضحايا التفكك الأسري - حلقة ٥ | الموسم ٥
15:30 | 2023-06-07
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.