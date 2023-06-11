هجوم كييف المضاد.. تقارير متضاربة عن "المتفوق"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
26
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
المسلسل السوري فرصة أخيرة
من
10:30 PM
الى
11:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
واشنطن تكشف حقيقة "تورط بايدن" بالتهم الموجهة لترامب
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-458608-638220970598633776.jpg
هجوم كييف المضاد.. تقارير متضاربة عن "المتفوق"
روسيا - أوكرانيا
2023-06-11 | 12:08
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
Sky News عربية
2,348 مشاهدة
وسط تفاؤل أوكراني بنتائج الهجوم المضاد ضد روسيا، قللت تقارير غربية، اليوم الأحد، من احتمال نجاحه في استعادة الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو العام الماضي.
ويقيم خبير روسي وآخر أوكراني ما حققه الهجوم المضاد حتى الآن، والمتوقع في القادم، مع مقارنة بين قدرات جيشي البلدين، خاصة في التفوق الجوي.
وأقرالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، ببدء الهجوم المضاد الذي طالما توعدت كييف به موسكو، وذلك بعد يوم من حديث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن الهجوم الأوكراني "لم يحقق أي نجاح".
وتستهدف كييف من هذا الهجوم، المدعوم بقوة من حلفاءها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، استعادة الأراضي التي ضمتها روسيا خلال الحرب المستمرة منذ 24 فبراير 2022 في شرق وجنوب شرق أوكرانيا.
نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الأحد، عن مسؤولين أميركيين وآخرين من أوروبا، لم تسمهم، اعترافهم بأن إخراج القوات الروسية من الأراضي التي سيطرت عليها، وعودة القوات الأوكرانية إلى حدود 24 فبراير 2022، "أمرا غير مرجح، حتى لو نجح الهجوم المضاد".
إلا أنهم يعتقدون أن الهجوم قد يصبح نقطة تحول في النزاع، ويُعتمد كثيرا على نتيجته في النقاش حول ضمان مستقبل أوكرانيا وتقديم الدعم لها.
من جانبه، قال ضابط البنتاغون السابق، ستيفن بريان، على منصة "Substack"، إن الرئيس الأوكراني تلقى أنباء غير سارة عن إخفاقات القوات خلال الهجوم على زاباروجيا، وفقا لوكالة" نوفوستي" الروسية.
كما أشار إلى أن "الفريق الأفضل بالجيش الأوكراني اللواء الميكانيكي السابع والأربعون، الذي تم تدريبه في دول الناتو، ومجهز بمعدات وتقنيات حديثة، فشل في الهجوم المضاد".
في المقابل، أعرب زيلنيسكي عن تفاؤله بشأن الهجوم، مضيفا في خطابه الليلي المصور، وهو مبتسم عن القوات: "كلهم في حالة تفاؤل"، وردا على تصريحات بوتين عن الهجوم المضاد قال: "من المهم أن تشعر روسيا دائما بأن المتبقي ليس كثيرا".
الخبير العسكري الأوكراني أوليه دانيلوف، يتفاءل مثل رئيسه، قائلا: "زمام المبادرة الآن بيد أوكرانيا، ومعنويات القوات مرتفعة".
وأضاف "موسكو تواجه الهجوم وهي مثقلة بنقاط ضعف، منها نقص إمدادات الأسلحة والذخيرة، وتراجع معنويات قواتها وأدائها".
أما الخبير العسكري الروسي فلاديمير إيغور، فيرد بأن أمام كييف عدة عقبات: "الضربات الجوية الروسية تصطاد الأوكرانيين وأسلحتهم الغربية"، مشيراً الى أن "أوكرانيا تفتقر للتفوق الجوي، وسلاح الطيران الروسي المتفوق من شأنه تدمير المعدات الغربية وتحويلها إلى كومة خردة".
وتابع أن "حدثت اختراقات، مثلما يتحدث الأوكرانيين، ستصطدم بالتحصينات الروسية المنيعة والأسلحة المتطورة التي تكسر أي موجات للهجوم المضاد"، مشدداً أن "روسيا لم تبدأ بعد المعركة؛ فحربها الحقيقية قادمة مع دول الناتو، وأوكرانيا تعاني من نقص الكوادر المهنية العسكرية".
ومن المتوقع أن يستخدم الهجوم الأوكراني آلاف الجنود الذين دربهم وسلحهم حلفاء أوكرانيا.
وحول هذا، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا حول الأسلحة الأميركية المتطورة المتوقع استخدامها في ساحة معركة الهجوم المضاد، مشيرة إلى أنها "قد ترجح كفة الوضع لصالح أوكرانيا".
وجاء في التقرير أن "90 ناقلة جنود "سترايكر، وأكثر من 100 مركبة قتالية من طراز برادلي، 31دبابة أبرامز".
ويضيف التقرير أن "قطع مدفعية من عيار 105 ملم تتحرك بسرعة في ساحة المعركة مقارنة بمدافع هاوتزر الأثقل مثل "M777، و3 أنظمة مضادة للدروع وصواريخ جافلن، وبنادق كارل غوستاف، مخصصة ليستخدمها جنود المشاة في مهاجمة المركبات، ومركبات مقاومة للقنابل تعرف باسم MRAPs مزودة بكرات مثبتة في المقدمة مصممة لتفجير الألغام، ومعدات واقية ستساعد فنيي القنابل".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
دوليات
روسيا - أوكرانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أسعار صرف الدولار بعد التصويت على الموازنة
اقتصاد
49.94%
02:55 | 2023-06-12
أسعار صرف الدولار بعد التصويت على الموازنة
02:55 | 2023-06-12
نائب تكشف القوانين التي ستمرر بعد إقرار الموازنة
دوليات
18.78%
10:11 | 2023-06-12
نائب تكشف القوانين التي ستمرر بعد إقرار الموازنة
10:11 | 2023-06-12
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
16.86%
03:21 | 2023-06-13
أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:21 | 2023-06-13
قانون جديد يخص "فئة مهمة" على طاولة البرلمان
خاص السومرية
14.42%
11:08 | 2023-06-12
قانون جديد يخص "فئة مهمة" على طاولة البرلمان
11:08 | 2023-06-12
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
Dayane & The City
عالم الأزياء وفساتين زفاف - الحلقة ٢ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-09
الأكثر مشاهدة
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
Morning Live
الخوف من العين والحسد - الحلقة ٣٩ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-13
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
ناس وناس
منطقة فضوة عرب - الحلقة ٣٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-13
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
Celebrity
الفنان احمد القيسي - الحلقة ٨ | الموسم 2
14:30 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٢ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-12
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
خط أحمر
اعتقال وتوثيق اعمال مجموعة ارهابية في الموصل - الحلقة ٧ | الموسم 6
17:00 | 2023-06-11
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
عشرين
موازنة بالتقطير جلسات ماراثونية لإرضاء الجنوب والشمال - الحلقة ٨ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-11
لقطات
تعرضت لضغوط بسبب كشف فساد مدير عام المصافي | علناً
16:00 | 2023-06-10
لقطات
تعرضت لضغوط بسبب كشف فساد مدير عام المصافي | علناً
16:00 | 2023-06-10
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
رحال
لأول مرة من بغداد الى اهواز الايرانية - الحلقة ٦ | الموسم 4
13:30 | 2023-06-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
اسرار الفلك
من ١٠ الى ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-10
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
Biotic
ارتفاع ضغط الدم - الحلقة ٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-09
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.