بالأرقام .. تقرير يكشف خسائر القوات الأوكرانية

وأكدت الصحيفة في تقرير لها، أن خسائر القوات الأوكرانية شملت ما لا يقل عن خمس مركبات هندسية متخصصة في إزالة الألغام المدمرة من طراز "ليوبارد 2آر" ألمانية الصنع، وأضافت "فوربس"، أن هذا العدد يعتبر نصف ما تمتلكه كييف من هذه المركبات.وأشارت إلى أن لواء الهجوم 47 الأوكراني خسر خلال أسبوع واحد فقط من القتال، ثلاث مركبات من أفضل ست مركبات اختراق من طراز "ليوبارد 2 آر إس"، ومركبة هندسية على الطراز السوفيتي IMR-2 ومركبة "بيرغنبانزر" الألمانية المضادة للألغام.وأكدت "فوربس"، سيطرة القوات الجوفضائية الروسية على السماء فوق خط المواجهة الجنوبي، وتمكنها من القيام بطلعات جوية متتالية بطائرات مروحية هجومية وقاذفات، وهي ميزة مهمة لم تستطع الدفاعات الجوية الأوكرانية منعها أو التصدي لها.وأوضحت الصحيفة، أن العديد من أنصار كييف، أبدوا انزعاجهم من رؤية الألوية الأوكرانية تفقد الكثير من أفضل وأندر معداتها.وحذرت "فوربس" من أن مركبات "ليوبارد 2 آر إس" قد تختفي من أوكرانيا قريبا، مشيرة إلى أنه سيحل محلها المركبات القديمة التي تمتلكها أوكرانيا.