زيلينسكي يضع شرطا لاجراء محادثات السلام مع روسيا

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر مع زعماء أفارقة يزورون أوكرانيا، إنه "دعاهم للمشاركة في قمة سلام عالمية لكنه رفض فكرة إجراء محادثات سلام مع موسكو حاليا، وقال إنها ستعني تجميد الحرب في أوكرانيا".وأضاف زيلينسكي أن "أوكرانيا تحتاج سلاما حقيقيا بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي احتلتها".وبدأ وفد من الزعماء الأفارقة في وقت سابق اليوم مهمة سلام في كييف بالرغم من تعرض كييف لما وصفته أوكرانيا بأنه وابل من الصواريخ الروسية.وتابع: "هناك خطر كبير بالنسبة للناتو في الانجرار أكثر في النزاع".