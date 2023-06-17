روسيا: التصدي لهجوم أوكراني على محطة ضخ بخط أنابيب دروجبا

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك الروسية، على تطبيق تيليغرام، إن "وحدات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوما أوكرانياً أثناء الليل على محطة ضخ في خط أنابيب دروجبا في المنطقة المتاخمة لحدود أوكرانيا".وأضاف بوجوماز أنه "تم تدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في الهجوم الذي وقع في منطقة نوفوزيبكوف".