مقتل 4 مدنيين بصاروخ روسي في خاركيف

وقال سينهوبوف على تليغرام، إن "الجيش الروسي قصف قرية هورييف كوزاتشوك، وأن صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات أصاب سيارة كانت تسير باتجاه القرية القريبة من الحدود مع روسيا.واضاف أن "أربعة مدنيين كانوا في السيارة لقوا حتفهم في الحال".وحررت أوكرانيا العديد من القرى والبلدات في منطقة خاركيف في الخريف الماضي، لكن منذ ذلك الحين يقصف الجيش الروسي المنطقة بشكل متكرر ليدمر البنية التحتية الحيوية ويقتل ويصيب السكان، وفق مسؤولين أوكران.