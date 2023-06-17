بوتين يشيد بالوساطة الافريقية ويبدي استعداده للحوار مع أوكرانيا

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
06:00 PM
الى
07:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
النقل تكشف حقيقة سرقة "تابوت" عراقية توفيت في أمريكا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459175-638226190240347172.jpg
بوتين يشيد بالوساطة الافريقية ويبدي استعداده للحوار مع أوكرانيا
روسيا - أوكرانيا
2023-06-17 | 13:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
371 مشاهدة
اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه مستعد للحوار من أجل السلام، مشيدا بـ"مقاربة أفريقية متوازنة" بشأن النزاع الأوكراني.
وأضاف بوتين، خلال لقائه الوسطاء الأفارقة بشأن أوكرانيا، في سان بطرسبرغ، إن روسيا منفتحة على الحوار البناء مع أولئك الذين يتطلعون إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، على أساس المساواة والمراعاة المتبادلة للمصالح.
وقال بوتين: "بموجب ميثاق الأمم المتحدة فإن لروسيا الحق في الاعتراف بالمناطق الجديدة أولا، ومن ثم تقديم المساعدة لها وحمايتها".
وأكد بوتين أن جميع المشكلات في أوكرانيا "بدأت بعد الانقلاب غير الدستوري المدعوم من الرعاة الغربيين"، مؤكدا دعم روسيا لـ"الذين رفضوا الخضوع لنظام كييف بعد استيلائه على السلطة بانقلاب".
ووجه بوتين حديثه للوسطاء الأفارقة، "تعلمون جيدا أن جميع المشاكل في أوكرانيا بعد الانقلاب المسلح غير القانوني في العام 2014، هذا الانقلاب كان قد دعم من ممولين غربيين وأعلنوا ذلك، بل تحدثوا عن الأرقام التي أنفقوها في تنظيم هذا الانقلاب بأوكرانيا، هذا النظام اليوم ممثل للانقلاب".
وأضاف بوتين، إن "مجموعة من السكان الأوكرانيين لم تدعم الانقلاب، وأعلنت في عدة مناطق إنها لن تخضع لحكومة كييف، وقررت روسيا دعم هؤلاء".
وأكد بوتين، أن موسكو "حاولت منذ فترة طويلة تسوية الأزمة في أوكرانيا بطرق سلمية، كما تم توقيع اتفاق بين الأطراف المتازعة في مينسك، وبهذه الطريقة تمت تسوية الأزمة في مينسك، ولكن تبين لنا أن الدول الغربية التي تدعم كييف لم تلتزم بالاتفاق وكانت تخادعنا".
وبشأن تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي، قال بوتين، إن "الأزمة في السوق الدولية ليست نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة "تشكلت قبل النزاع في أوكرانيا بكثير".
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
دوليات
روسيا - أوكرانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة
فن وثقافة
35.35%
09:47 | 2023-06-16
بالصورة.. فنان عراقي يتعرض لوعكة صحية حرجة
09:47 | 2023-06-16
بطريقة ساخرة.. عراقيون يعبّرون عن دعمهم لمواليد التسعينات (فيديو وصور)
محليات
22.21%
03:47 | 2023-06-16
بطريقة ساخرة.. عراقيون يعبّرون عن دعمهم لمواليد التسعينات (فيديو وصور)
03:47 | 2023-06-16
توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش
فن وثقافة
21.74%
11:49 | 2023-06-16
توضيح رسمي حول الأزمة الصحية للفنان رضا طارش
11:49 | 2023-06-16
"تم تحرير فلسطين".. الجماهير العراقية تخطف أنظار العالم ببطولة غرب آسيا (صور)
رياضة
20.7%
04:58 | 2023-06-17
"تم تحرير فلسطين".. الجماهير العراقية تخطف أنظار العالم ببطولة غرب آسيا (صور)
04:58 | 2023-06-17
المزيد
أحدث الحلقات
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
بعد التحري
ازمة الوطنية.. الكهرباء تحد للحكومات ام رهينة للفاسدين - الحلقة ٨ | الموسم 3
15:30 | 2023-06-14
الأكثر مشاهدة
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
لقطات
خمس مدن سكنية جديدة لحل ازمة السكن | علناً
05:00 | 2023-06-16
لقطات
خمس مدن سكنية جديدة لحل ازمة السكن | علناً
05:00 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
02:27 | 2023-06-16
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
علناً
الميزانية الانفجارية واستحداث مدن جديدة داخل العراق - الحلقة ٨ | الموسم 2
16:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
صمون وزعتر
إبتكارات بالطعام في المطاعم العراقيّة - حلقة ٨ | الموسم 5
14:30 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
Morning Live
الأخطاء الطبية وتشوهات التجميل - الحلقة ٤١ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
ناس وناس
منطقة غماس، محافظة الديوانية - الحلقة ٣٨ | الموسم 6
04:00 | 2023-06-15
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.