وقال دافيد: "التقيت بعسكريين أجانب على الجبهة. حسب اعتقادي، كانوا من بولندا ومن أمريكا. كانوا يقودون جنودنا مباشرة ... نعم، وكانوا يقاتلون بشكل فعلي... هم رقباء وضباط".وأضاف الأسير الأوكراني كذلك، أنه تم تدريب الجنود الأوكرانيين للتعرف على شارات التمييز المعتمدة في جيوش دول حلف الناتو.ووفقا له، كان عليه هو وزملاؤه في كثير من الأحيان "رؤية شارات دول الناتو" والتعاون مع أفراد عسكريين أجانب.وقال: "يبدو لي أنهم (الأجانب) أكثر غطرسة ووقاحة. كنت مرة في ميدان التدريب، وكنا هناك مع بعض الأجانب. اضطررنا للوقوف والانتظار حتى يكملوا الرمي، وبعد ذلك حان دورنا على الرغم من أنهم وصلوا بعدنا، كنا قبلهم في الدور".ويرى الأسير، أنه يتم في الجيش الأوكراني الحديث عن منح الأولوية للأجانب - على حساب الأوكرانيين.ويشار إلى أنه تمت تعبئة دافيد في صفوف القوات الأوكرانية في يوم 7 فبراير عام 2023، ووقع أسيرا في يوم 3 مايو من نفس العام.