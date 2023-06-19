وقال ناريشكين: "الحكام الحاليون لأوكرانيا، لسوء الحظ بالنسبة للشعب الأوكراني، أناس عديمو المبادئ، حيث حولوا رهاب روسيا، منذ فترة طويلة إلى سلعة، ولا يخفون حقيقة، أن هدفهم ليس انتصارا خياليا على روسيا، وإنما تحقيق مكاسب شخصية".وأشار المتحدث إلى أن قادة أوكرانيا "يقومون بعمل جيد للغاية لتحقيق هذا الهدف"، كما أضاف: "يمتلك رئيس أوكرانيا، وفقا للبيانات الرسمية فقط، عقارات في إيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة وقبرص، لذلك فإن هناك "مطارا بديلا" وأكثر من مطار جاهز دائما لاستقبال زيلينسكي".