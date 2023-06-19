روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا

أعلن دميتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أن بلاده طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول قضية إمدادات الأسلحة إلى كييف في 29 يونيو.



وقال بوليانسكي: "طلبنا اليوم عقد جلسة في 29 يونيو حول إمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا وآثارها على الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية".



ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة الساعة 22:00 بتوقيت موسكو.