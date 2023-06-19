أزمة أوكرانيا.. حديث عن دخول أوروبا في "دوامة خطيرة"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
30
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تقرير يكشف: ريال مدريد يستعد لعقد صفقتين تاريخيتين
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
السومرية Kids
برامج سابقة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-459447-638227978475557415.jpg
أزمة أوكرانيا.. حديث عن دخول أوروبا في "دوامة خطيرة"
روسيا - أوكرانيا
2023-06-19 | 15:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
1,632 مشاهدة
أكد وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن الاتحاد الأوروبي ارتكب أخطاء جسيمة في نهجه تجاه النزاع بأوكرانيا، ما أدخله في "دوامة خطيرة" مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها على أمنه.
وقال سيارتو في جلسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا في ستراسبورغ: "بدأت الحرب في أوكرانيا قبل عام وأربعة أشهر، وخلال هذا الوقت لم تتمكن أوروبا من إنهائها، ولم تتمكن من إحلال السلام. وخطر التصعيد الآن أعلى من أي وقت مضى".
واعتبر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي ارتكب خطأين كبيرين: فمن ناحية، كان "غارقا بشكل عميق في سياسة العقوبات، ومن ناحية أخرى لم يتخل عن تنافسه مع الولايات المتحدة حول من سيزود أوكرانيا بدعم عسكري أكبر، مشيرا إلى أن القارة دخلت في دوامة خطيرة للغاية" نتيجة لذلك.
وأكد أنه "كلما زادت الأسلحة التي تصل إلى أوكرانيا، كلما طال أمد الحرب، وكلما طال أمدها سيموت عدد أكبر من الناس".
وشدد الوزير على أن الحكومة الهنغارية ما زالت ترى أنه من الضروري السعي لوقف فوري لإطلاق النار من الأطراف المتحاربة والبدء المبكر بمفاوضات السلام من أجل حل النزاع الأوكراني، كما شدد أن بودابست تنوي الاستمرار في التمسك بهذا الموقف رغم الضغوط التي تمارس عليها.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
دوليات
روسيا - أوكرانيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيستاني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
محليات
52.77%
13:10 | 2023-06-18
مكتب السيستاني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
13:10 | 2023-06-18
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
دوليات
17.7%
12:06 | 2023-06-18
رسمياً.. السعودية تعلن موعد عيد الأضحى المبارك
12:06 | 2023-06-18
ثلاث دول تحدد رسمياً موعد عيد الأضحى المبارك
دوليات
16.7%
10:10 | 2023-06-18
ثلاث دول تحدد رسمياً موعد عيد الأضحى المبارك
10:10 | 2023-06-18
الوقف السني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
محليات
12.82%
13:55 | 2023-06-18
الوقف السني يحدد موعد عيد الأضحى المبارك
13:55 | 2023-06-18
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Morning Live
الندم ما بعد الزواج عند بعض الشباب - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-19
Morning Live
الندم ما بعد الزواج عند بعض الشباب - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-19
ناس وناس
بغداد..الوشاش..سوق مفتن - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-19
ناس وناس
بغداد..الوشاش..سوق مفتن - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-19
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
Dayane & The City
اتيكيت المائدة وطريقة عمل السوشي - الحلقة ٣ | الموسم 4
14:30 | 2023-06-16
الأكثر مشاهدة
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Celebrity
صانع المحتوى عمرو طرزان - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-06-19
Morning Live
الندم ما بعد الزواج عند بعض الشباب - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-19
Morning Live
الندم ما بعد الزواج عند بعض الشباب - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
05:00 | 2023-06-19
ناس وناس
بغداد..الوشاش..سوق مفتن - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-19
ناس وناس
بغداد..الوشاش..سوق مفتن - الحلقة ٤٠ | الموسم 6
05:00 | 2023-06-19
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
لقطات
متهم يروي تفاصيل عمله في الدعارة | 52 دقيقة
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
خط أحمر
استخدم حبوب منومة بشراب الكبتشينو للتخلص من زملائه - الحلقة ٨ | الموسم 6
16:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
عشرين
الصناعة العراقية .. وفرة بالعمالة وشرعنة للبطالة - الحلقة ١٠ | الموسم ٢
15:00 | 2023-06-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-18
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٨ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-06-18
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
رحال
مدينة سامراء - الحلقة ٧ | الموسم 4
15:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
اسرار الفلك
من ١٧ الى ٢٣ حزيران ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-06-17
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
Biotic
حقن البوتوكس بالابط لمنع التعرّق - الحلقة ٨ | الموسم 2
15:00 | 2023-06-16
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل التفاؤل السياسي يكفي لتمرير الموازنة في جلسة اليوم؟
لن تٌحسم اليوم
لن تٌحسم اليوم
سيتم تمرريها
سيتم تمرريها
سيتم تأجيل الجلسة
سيتم تأجيل الجلسة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.