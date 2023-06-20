موسكو تعلن اليوم الأخير من صفقة الحبوب

وقال فيرشينين في معرض رده على سؤال صحفي حول إمكانية إجراء جولة جديدة من المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب، إن موسكو "لا تستبعدها".وأضاف: "لا نزال نجري اتصالات.. لكننا سنفعل ما قلناه، أي أننا نعمل على جعل 18 تموز موعدا لانتهاء سريان الاتفاقات التي لم يتم تنفيذها".وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه "إذا لم ينجح الجزء الروسي من "حزمة" اسطنبول (صفقة الحبوب) حتى 17 تموز، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها".وتجدر الإشارة إلى أن "مبادرة البحر الأسود لتصدير الحبوب" التي أبرمت في تموز 2022 بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، نصت على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.وتشمل الشروط الروسية لاستمرار صفقة الحبوب، 5 مسائل مبدئية وردت في المذكرة الموقعة بين روسيا والأمم المتحدة تزامنا مع اتفاق الحبوب، وهي إعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام سويفت، وعدم عرقلة لوجستيات النقل والتأمين، واستئناف نقل الأمونيا الروسية عبر خط أنابيب أنبوب تولياتي - أوديسا لتصديره من ميناء أوديسا، وتحرير أصول الشركات الزراعية الروسية المجمدة".