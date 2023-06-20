الأمم المتحدة تتحدث عن تمديد "صفقة الحبوب"

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "نواصل العمل مع الأطراف، بما فيها روسيا وأوكرانيا، لضمان استمرار عمل مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود، ومذكرة التفاهم حول تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية".وأضاف: "نعتزم مواصلة هذا العمل بقدر ما نستطيع".وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة على اتصال بالدول الغربية بشأن تنفيذ البنود الخاصة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية، مضيفا أن "هناك عددا من الأمور التي لا تخضع لإشرافنا، وبعضها متعلقة بقلق مختلف الشركات بشأن إمكانية إجراء التعاملات".وتابع: "أكدنا بوضوح أن تلك الصادرات لا تخضع للعقوبات، وحددنا الطرق التي يمكن ضمان التصدير عبرها، لكن بعض القرارات في هذا المجال غير خاضعة لرقابتنا".وأضاف نفس المصدر أن الأمم المتحدة غير مستعدة حاليا للإعلان عن أي لقاءات جديدة بين مسؤوليها والجانب الروسي بشأن تمديد صفقة الحبوب في هذه المرحلة.يُذكر أن روسيا قد لفتت مرارا إلى إمكانية عدم تمديد سريان صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية بعد 18 يوليو المقبل، بسبب عدم تنفيذ البنود الخاصة برفع القيود عن الصادرات الروسية من الأغذية والأسمدة وإعادة أنبوب الأمونيا تولياتي– أوديسا إلى العمل.