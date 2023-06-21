الفاتيكان يدخل على خط أزمة أوكرانيا: حديث عن وساطة

ونقلت وكالة "أنسا" عن الكاردينال بارولين، قوله خلال مناسبة عامة نظمت اليوم الأربعاء في مدينة أوديني بشمال إيطاليا: "لدي أمل واقعي في السلام بأوكرانيا، بمعنى أنه يتوجب علينا الاستمرار في تقديم مخارج سلمية من خلال الوساطة والمساعي الحميدة، لكنني لا أرى فرصا كبيرة لقبول هذه المقترحات في الوقت الراهن".وأضاف الكاردينال بالقول: "العالم كله مهتم بهذه الحرب، وعلى المجتمع الدولي بأسره أن يواصل تقديم مقترحات للسلام، إضافة لذلك هناك مبادرات خاصة، مثل مبادرة الكرسي الرسولي، الذي أعلن منذ البداية استعداده للوساطة".وبعد عودته من زيارة إلى هنغاريا في 30 أبريل، أعلن البابا فرانسيس خلال مؤتمر صحفي أن الفاتيكان كان يقوم بمهمة لحل النزاع في أوكرانيا.وفي 20 مايو، أعلن الفاتيكان أن البابا كلف الكاردينال ماتيو زوبي، رئيس مؤتمر الأساقفة في إيطاليا، بتنفيذ "مهمة من شأنها أن تسهم في تخفيف توترات الصراع في أوكرانيا".وفي أوائل يونيو، قام زوبي برحلة إلى كييف وصفها الفاتيكان بأنها "قصيرة" لكنها مليئة بالأحداث"، وأشار الفاتيكان في وقت لاحق إلى أن رؤية البابا فرانسيس تقوم على أساس أن "مهمة السلام يجب أن تتم في عاصمتين".