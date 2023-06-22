أوكرانيا توجه اتهاما لروسيا بشأن صواريخ "كينجال" فرط صوتية

وقال سلاح الجو في بيان، إن "الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت 3 من أصل 4 طائرات مسيَّرة أُطلقت خلال الهجوم الليلي الذي تضمن إطلاق 3 صواريخ من طراز كينجال فرط صوتية، و3 صواريخ كروز".وأضاف البيان: "لم تصل صواريخ العدو إلى أهدافها في منطقة دنيبروبتروفسك... تواصل قوات الاحتلال (أعمالها) الإرهابية ضد الأوكرانيين، وتهاجم منشآت البنية التحتية الأساسية".وذكر "سيرهي براتشوك" المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في منطقة أوديسا المطلة على البحر الأسود، جنوب غرب البلاد، أن "الطائرات المسيَّرة تم إسقاطها باستثناء واحدة أصابت مستودعًا".وذكرت الإدارة الإقليمية في "كريفي ريه" أن "صاروخًا روسيًا دمَّر 10 منازل على الأقل".وتطلق روسيا -على نحو متكرر- صواريخ طويلة المدى، وتشن هجمات بطائرات مسيَّرة، منذ أكتوبر/ تشرين الأول، وكثفت ضرباتها، في مايو/ أيار، في الوقت الذي كانت تتأهب فيه أوكرانيا لشن هجومها المضاد.