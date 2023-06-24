روسيا تعلن تدمير مستودعاً للصواريخ البريطانية في أوكرانيا

وذكر بيان للوزارة، "وجهت القوات الجوية الروسية ضربة دقيقة بعيدة المدى لمراكز الاستطلاع الإلكتروني وتوجيه الطيران التابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مطاري كاناتوفو، ودنيبر وتم تدمير جميع الأهداف".وأضاف البيان: "في 23 يونيو/ حزيران وردا على ضرب قوات كييف جسر تشونغار بين القرم وخيرسون، تم تدمير مستودع لصواريخ "ستورم شادو" البريطانية بقاعدة جوية أوكرانية قرب قرية ستاروكونستانتينوف بمقاطعة منطقة خميلنيتسكي" غربي أوكرانيا.