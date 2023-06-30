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روسيا تعلن شن قصفاً مدفعياً على لواءين أوكرانيين
روسيا - أوكرانيا
2023-06-30 | 02:05
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
645 مشاهدة
أعلن رئيس المركز الإعلامي للمجموعة العسكرية "المركز"، ألكسندر سافتشوك، اليوم الجمعة، شن قصفاً على وحدات من قوات الفرقتين 63 و42 الميكانيكية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال سافتشوك: "تم اكتشاف تحرك وحدات على آليات قتالية من الفرقتين الميكانيكيتين 63 و42 في منطقة تورسك ومنطقة حراج سيريبريانسك، ونتيجة لعمليات القتال التي نفذتها وحدات المدفعية التابعة لمجموعة المركز، تم تدمير مدرعتين وثلاثة شاحنات صغيرة، وتكبدت خسائر كبيرة في صفوف القوات العسكرية".
وأضاف: "قامت فرقة منظومة القذائف الصاروخية "تورنادو" بضرب مواقع تجمع قوات العدو ووسائل النيران، وخلال معركة مضادة للمدفعية، تم تدمير مدافع دي 30 ومدرعات وشاحنات صغيرة في اتجاه كراسنوليمان".
وأضاف سافتشوك: "تم توجيه ضربات جوية من قوات المجموعة العسكرية لثمانية مناطق تجمع لقوات العدو ووسائل النيران".
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