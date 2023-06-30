بابا الفاتيكان: يبدو ان الحرب في أوكرانيا لن تنتهي

وقال بابا الفاتيكان أمام وفد ديني من بطريركية القسطنطينية: "تتطلب الحقيقة الأليمة لهذه الحرب، التي يبدو أنها لن تنتهي، من الجميع بذل جهود خلاقة مشتركة لتصور سبل السلام وصياغتها".وقال الفاتيكان في بيان لاحق، إن "مبعوث البابا فرنسيس، وهو الكاردينال الإيطالي ماتيو زوبي، اختتم مشاوراته في موسكو حيث التقى مع يوري أوشاكوف مستشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشؤون السياسة الخارجية والبطريرك كيريل أسقف الكنيسة الأرثوذكسية الروسية".وذكر البيان أن الزيارة "استهدفت تحديد المبادرات الإنسانية التي من شأنها فتح طرق نحو السلام"، مضيفًا أنه سيجري اتخاذ خطوات إضافية"، لكنه لم يخض في تفاصيل.