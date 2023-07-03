مقتل قائد فرقة "يفغيني بيسارينكو" الروسية في أوكرانيا

علاء الدينوف يعلن مقتل قائد فرقة في قوات "التلغراف": مسيّرة "لانسيت" الروسية تشكل مشكلة خطيرة للغاية لقوات كييف".وكتب علاء الدينوف على "تيلغرام": "شكرا للوالدين اللذين ربيا مثل هذا البطل. يفغيني بيسارينكو. رحمك الله. رجل كبير بقلب كبير".وقال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه يفغيني باليتسكي في وقت سابق إن "القوات الأوكرانية فقدت، وفق تقديرات تمهيدية، أكثر من 20 ألف عسكري في اتجاه زابوروجيه منذ بداية هجومها المضاد".