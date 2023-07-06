زيلينسكي بشأن "الهجوم المضاد": تقدمنا ليس سريعاً

وصرّح زيلينسكي للصحافيين من براغ إلى جانب الرئيس التشيكي بيتر بافيل "الهجوم ليس سريعا، هذه حقيقة، لكن مع ذلك نحقق تقدما ولا نتراجع مثل الروس"، مضيفا "نمسك الآن بزمام المبادرة".كذلك شدد زيلينسكي على أن كييف تريد "الصدق" في العلاقات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).وأوضح زيلينسكي: "نحن بحاجة إلى الصدق في علاقاتنا"، مضيفا قبل قمة مهمة للناتو في فيلنيوس، أن الوقت قد حان لإظهار "شجاعة وقوة هذا الحلف".ووصل زيلينسكي إلى العاصمة التشيكية براغ الخميس، في إطار جولة لحشد الدعم لتسريع مسار انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي قبل قمته في الأسبوع المقبل.وخلال القمة التي ستنعقد على مدار يومي 11 و12 يوليو في عاصمة ليتوانيا، تسعى كييف إلى الحصول على إشارة واضحة من الحلف على أن بوسعها الحصول على العضوية عندما تنتهي حربها مع روسيا.