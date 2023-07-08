الخارجية الروسية تشكك بالتزام كييف بتعهداتها في استخدام الذخائر العنقودية

وقالت زاخاروفا عبر قناتها على تلغرام: "لقد حدد وزير الدفاع الأوكراني 5 مبادئ ستلتزم بها القوات المسلحة الأوكرانية عند استخدام الذخائر العنقودية، من بينها السجل الصارم أو تسجيل مبررات استخدامها وإعداد التقارير وتسجيل المناطق المستهدفة"، متسائلة: "لمن يخبر هذا، السجل الصارم وإعداد التقارير لا يتعلقان بأوكرانيا في ظل النظام القائم حاليا في كييف".وكان وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف، أعلن "التزام بلاده بـ5 مبادئ رئيسة فيما يتعلق بالذخائر العنقودية"، مؤكدا أنه "تم إبلاغها بوضوح لجميع شركاء كييف، بما في ذلك الولايات المتحدة".وبحسب ريزنيكوف، الذي نشر سلسلة تغريدات عبر تويتر أكد فيها أن أوكرانيا "لن تستخدم هذه الذخائر إلا لإنهاء احتلال أراضينا المعترف بها دوليا، ولن يتم استخدام هذه الذخائر في الأراضي المعترف بها رسميا في روسيا"، مؤكدا: "لن نستخدم الذخائر العنقودية في المناطق الحضرية لتجنب المخاطر التي يتعرض لها السكان المدنيون، ولن يتم استخدام الذخائر العنقودية إلا في الحقول التي يتركز فيها الجيش الروسي، وسيتم استخدامها لاختراق خطوط دفاع العدو".وأفاد الوزير بأن "بلاده تحتفظ بسجل صارم لاستخدام هذه الأسلحة والمناطق المحلية التي ستستخدم فيها"، مشددا على أنه "بناء على هذه السجلات، بعد إنهاء احتلال أراضينا وانتصارنا، سيتم إعطاء الأولوية لهذه الأراضي لأغراض إزالة الألغام، وهذا سيمكننا من القضاء على خطر العناصر غير المنفجرة للذخائر العنقودية، سنبلغ شركاءنا عن استخدام هذه الذخائر وكفاءتها لضمان المعيار المناسب للإبلاغ والرقابة الشفافين".