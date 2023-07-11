واشنطن تفجر مفاجأة: انضمام أوكرانيا للناتو سيثير حرباً

وقال ميلر: "لن يكون مستحسنا قبول انضمام أوكرانيا إلى الناتو الآن لأنها في حالة حرب، مما يعني أن الولايات المتحدة ستخوض حربا ضد روسيا. وقد أوضح الرئيس بايدن منذ البداية أنه طالما كان مسؤولًا [عن إدارة الولايات المتحدة]، فهذا لن يحدث".وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن أوكرانيا ليست جاهزة للعضوية في "الناتو"، مبينا أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا يجب أن ينتهي قبل أن يتمكن الحلف من التفكير في إدخال كييف ضمن صفوفه.وجاءت تصريحات بايدن في مقابلة مع "سي إن إن"، حيث اعتبر فيها أن مناقشة عضوية أوكرانيا الوشيكة في "الناتو" كانت مسألة سابقة لأوانها، مبينا أن الولايات المتحدة وحلفاءها في "الناتو" سيواصلون تزويد الرئيس فلاديمير زيلينسكي وقواته بمستلزمات الأمن والأسلحة التي يحتاجونها لمحاولة إنهاء النزاع مع روسيا.وأضاف بايدن: "لا أعتقد أن هناك إجماعا في الناتو حول ما إذا كان سيتم ضم أوكرانيا إلى عائلة الحلف في الوقت الحالي، في هذه اللحظة، في خضم الحرب".وأردف قائلا "على سبيل المثال، إذا فعلنا ذلك، فأنتم تعلمون -وأعني ما أقوله- سنكون مصمّمين بذلك على الالتزام بالدفاع عن كل شبر يقع ضمن أراضي الناتو. إنه التزام قطعناه جميعا مهما يكن الأمر. وإذا كانت الحرب دائرة، فنحن جميعا سنكون في حالة حرب. أي في حالة حرب مع روسيا".