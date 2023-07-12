الحرب في أوكرانيا.. حديث أمريكي يخص الصواريخ والقذائف

وأكد الصحفيون من تجمع الصحافة في البيت الأبيض، الذين رافقوا بايدن إلى قمة الناتو في فيلنيوس، أن الرئيس قال لدى سؤاله عما إذا كان يفكر دائما في إمكانية إرسال الصواريخ المذكورة إلى أوكرانيا: "نعم، لكن لديهم بالفعل مكافئ ATACMS، وما يحتاجونه بصورة أكبر هي قذائف المدفعية... ونحن نعمل على ذلك"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ".وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في وقت سابق، نقلا عن مصادر، أن مسؤولين في الإدارة الرئاسية الأمريكية "ناقشوا سرا إمكانية إمداد كييف بالصواريخ البعيدة المدى من طراز ATACMS، المخصصة لحماية المصالح الاستراتيجية الأمريكية في مناطق أخرى".من جهتها، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة موجهة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" عبر تزويد أوكرانيا بالسلاح.