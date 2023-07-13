بوتين بشأن عضوية أوكرانيا في الناتو: تشكل تهديداً

وقال بوتين لبرنامج "موسكو الكرملين وبوتين": "فيما يتعلق بعضوية أوكرانيا في "الناتو"، قلنا مرارا وتكرارا أن هذا يمثل تهديدا واضحا لأمن روسيا. وفي الواقع، أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة هو تهديد انضمام أوكرانيا إلى "الناتو"".وأضاف: "أنا متأكد من أن انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" لن يؤدي إلى زيادة أمن أوكرانيا نفسها، وسيجعل العالم بشكل عام أكثر عرضة للخطر ويؤدي إلى المزيد من التوترات على الساحة الدولية".