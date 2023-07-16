أوكرانيا.. تفاصيل صادمة تخص مدرعات أمريكية

كشفت تقارير إعلامية غربية أن "ما يقرب من ثلث" مركبات "برادلي" المدرعة التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا "ربما تكون فُقدت أو تضررت" في الحرب مع القوات الروسية.







وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "اللواء الميكانيكي 47 الأوكراني هو الوحدة الوحيدة التي تأكد استلامها المركبات".



وأشارت وثائق مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" في فبراير الماضي، إلى أن "اللواء 47 كان من المقرر أن يستقبل ما مجموعه 99 من مركبات برادلي".



لكن تقارير أخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة "سلمت أوكرانيا ما يصل إلى 109 مركبات، نشرت لأول مرة في ساحة المعركة في أبريل الماضي".



حجم الخسائر

ذكر "أوريكس"، وهو موقع عسكري يحصي الخسائر التي تم تأكيدها بصريا فقط، أن "34 مركبة برادلي تم تأكيد رؤيتها وقد تم التخلي عنها أو إتلافها أو تدميرها (في أوكرانيا)". وفي يناير الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها سترسل إلى أوكرانيا ما لا يقل عن 50 مركبة "برادلي" قتالية، وهي حاملة أفراد مدرعة تجمع بين قوة النيران الثقيلة والقدرة على نقل حوالي 10 جنود.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن "اللواء الميكانيكي 47 الأوكراني هو الوحدة الوحيدة التي تأكد استلامها المركبات".وأشارت وثائق مسربة لوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" في فبراير الماضي، إلى أن "اللواء 47 كان من المقرر أن يستقبل ما مجموعه 99 من مركبات برادلي".لكن تقارير أخرى تشير إلى أن الولايات المتحدة "سلمت أوكرانيا ما يصل إلى 109 مركبات، نشرت لأول مرة في ساحة المعركة في أبريل الماضي".ذكر "أوريكس"، وهو موقع عسكري يحصي الخسائر التي تم تأكيدها بصريا فقط، أن "34 مركبة برادلي تم تأكيد رؤيتها وقد تم التخلي عنها أو إتلافها أو تدميرها (في أوكرانيا)".

موقع "بزنس إنسايدر" ذكر سابقا، أنه "فُقد أكثر من 10 أشخاص أو أصيبوا بإعاقة خلال أيام قليلة من القتال في يونيو، عندما أعلنت أوكرانيا رسميا عن محاولتها لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا".

الموقع أشار إلى أن هذا يعني أن "ما يقرب من ثلث مركبات برادلي ربما تكون قد فقدت أو تضررت بالفعل".

يشار إلى أن الخسائر ليست مفاجئة، ويبدو أنها تركزت في الأيام القليلة الأولى من الهجوم المضاد، حيث سعى الجنود الأوكرانيون لعبور الأراضي التي كانت مليئة بألغام زرعتها القوات الروسية.



مركبة "أنقذت الأرواح"

لدى استلامهم مركبات "برادلي" واستخدامها في ساحة القتال، أكد جنود أوكرانيون أنها "أنقذت أرواحا".

أحد الجنود قال بحسب شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية، الشهر الماضي: "بفضلها (المركبات) أقف هنا الآن، لو كنا نستخدم ناقلة جند سوفيتية فسنكون جميعا على الأرجح ميتين بعد الضربة الأولى".

ما هي مركبات "برادلي"

في وقت سابق، قال مسؤولون أمريكيون إن حزمة أسلحة أميركية جديدة في طريقها إلى أوكرانيا وتشمل نحو 50 من مركبات برادلي القتالية، وتبلغ قيمة الحزمة نحو 2.8 مليار دولار.

تعتبر المدرعة "برادلي" المزودة بمدفع قوي، من الوسائل الأساسية التي يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات في ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات، حيث يمتلك الآلاف منها.



من شأن المركبة "برادلي" أن تمنح أوكرانيا مزيدا من القوة القتالية في ساحة المعركة وتعزز قدرتها في حرب الخنادق.

تم تصميم المدرعة "برادلي إم 2" لنقل الأفراد، ويتكون طاقمها من 3 أفراد، من بينهم قائد ومدفعي وسائق، في حين يمكنها نقل ما يصل إلى 7 جنود، بينما يمكن للطراز المحسن منه أن ينقل 6 جنود.

أما الطراز "برادلي إم 3" فطاقمها مكون من 3 أفراد، لكن يمكنه أن ينقل جنديين إضافيين فقط.

المواصفات

هيكل "برادلي" مغطى بالكامل بدرع من الألومنيوم، في حين أن الجزء الخلفي والجوانب مغطاة بدروع صفائحية متباعدة، أما من الأسفل فالهيكل يحتوي على دروع إضافية مضادة للألغام.



ما قدرات المركبة؟

"برادلي" مركبة قتالية مدرعة متوسطة يمكن أن تكون بمثابة ناقلة جنود.

يستخدمها الجيش الأمريكي لنقل القوات حول ساحات القتال منذ منتصف الثمانينيات، واعتمد عليها في أفغانستان والعراق.

مزودة بمدفع قوي عيار 25 ملم وصواريخ "تاو" المضادة للدبابات.

تشمل قدراتها الاستطلاع وإطلاق النار والمناورة والاشتباك في ساحة المعركة.