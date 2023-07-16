مسؤول أمريكي: لا نريد انتهاء النزاع في أوكرانيا بحرب عالمية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن العسكريين الأمريكيين لن يحاربوا الجيش الروسي في أوكرانيا.

وقال سوليفان بحسب قناة "إن بي سي نيوز": "الموقف الأساسي للولايات المتحدة واضح، سوف ندعم أوكرانيا دون وجود جنود أمريكيين على الأرض يحاربون الجنود الروس، وسيظل هذا ثابتا طوال فترة النزاع".



وأضاف أن "الولايات المتحدة لا تريد أن ينتهي النزاع في أوكرانيا بحرب عالمية ثالثة".