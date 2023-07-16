واشنطن تكشف عن موعد تدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات "إف -16"

وقال ساليفان في حديث لشبكة "CNN": "سنوفر كافة الأدوات اللازمة لبدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على استخدام مقاتلات "إف -16" بمجرد أن يكون الأوروبيون جاهزين، وأعلمونا أنهم بحاجة إلى أسبوعين لتجهيز مرافق التدريب اللازمة".وأكد أن "واشنطن من جانبها لن تؤخر عملية إصدار تصاريح التدريب، وكذلك توفير كل ما يلزم لبدء التدريب".وأفيد في وقت سابق، بأنه من المقرر أن يبدأ تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف – 16" في شهر أغسطس في الدنمارك، وسيتم إنشاء مركز تدريب إقليمي في رومانيا.ومن جانبه حذر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من خطر حدوث صدام مسلح مباشر بين الولايات المتحدة وروسيا، على خلفية امتلاك كييف لطائرات "إف–16" قادرة على حمل أسلحة نووية.