من دون طيار.. بيلاروسيا تعترض طائرة استطلاع اوكرانية

وأشارت الهيئة إلى أن "المسيرة الجوية الغريبة، كانت تمارس الاستطلاع فوق أراضي بيلاروس".وجاء في بيان صدر عن الهيئة اليوم: "تمكنت دورية من حرس الحدود كانت تقوم بمهام لحماية الحدود على نهر دنيبر، من اكتشاف مسيرة جوية عبرت الحدود بشكل غير قانوني من أراضي أوكرانيا".وتابعت الهيئة في بيانها: "وبمساعدة هذه الطائرة بدون طيار، تم تنفيذ عمليات تجسس واستطلاع فوق الأراضي الحدودية لجمهورية بيلاروس".