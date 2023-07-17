أوكرانيا توجه دعوة تخص "قواعد أجنبية" في البلاد

واعتبر أن أحكام الدستور الأوكراني التي تنص على حظر نشر مثل هذه القواعد قد فات أوانها.وقال ريزنيكوف: "من الواضح أنه إذا لزم الأمر يمكن العثور على صيغة قانونية حتى لا نطلق على القاعدة اسم قاعدة، ولكن تسميتها كشيء مثل "مركز التفاعل وتبادل الخبرات" أو أي شيء آخر، ولكن لماذا".واعتبر الوزير أنه من الضروري إزالة هذا الحكم من القانون الأوكراني.