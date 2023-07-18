عبر 28 طائرة مسيرة.. روسيا تحبط هجوماً أوكرانياً على القرم

وذكرت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوي، فيما تم تعطيل 11 مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية فسقطت دون أن تصل إلى أهدافها.وأكد البيان عدم وقوع إصابات أو دمار جراء التصدي للهجوم.