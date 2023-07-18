حديث مفاجئ للبنتاغون بشأن الهجوم الأوكراني: سيكون طويلاً

صرح رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي بأن الهجوم الأوكراني المضاد سيكون "طويلا وصعبا ودمويا".



وأكد ميلي خلال مؤتمر صحفي له في البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أنه لا يعتبر الهجوم الأوكراني المضاد فاشلا، لكنه أشار إلى وجود خطوط دفاعية قوية للقوات الروسية.