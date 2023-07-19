روسيا توجه تحذير للسفن التي تتوجه للموانئ الأوكرانية

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها: "اعتبارًا من 20 تموز، ستُعتبر جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية ناقلات محتملة للشحنات العسكرية".وأضافت الوزارة أنه "سيتم اعتبار الدول التي ترفع السفن المبحرة أعلامها في البحر الأسود والتي تتجه إلى الموانئ الأوكرانية "متورطة في النزاع الأوكراني إلى جانب نظام كييف".وتوعدت الوزارة في ختام بيانها، "وفقًا للإجراءات المعمول بها تم إصدار تحذيرات إعلامية حول سحب الضمانات الأمنية للبحارة المتجهين إلى الموانئ الأوكرانية".