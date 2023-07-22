بقيمة 400 مليون وهذه تفاصيلها.. أمريكا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

وبحسب المسؤولين الأمريكيين، من المتوقع أن تقدم الأسلحة من مخازن البنتاغون، حيث ستشمل الحزمة عدة ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر" ومعدات لإزالة الألغام وذخيرة لأنظمة الصواريخ المضادة للطائرات قصيرة ومتوسطة المدى "ناساماس"، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" وراجمات الصواريخ "هيمارس"، كما ستنقل الولايات المتحدة أنظمة الصواريخ "تاو" و"جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.وفي 20 تموز، ذكرت شبكة CNN أن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 400 مليون دولار لفائدة كييف هذا الأسبوع.