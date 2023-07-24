أول تعليق للأمم المتحدة بعد استهداف موسكو بمسيرتين

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، تعليقا على استهداف موسكو بمسيرتين، إن الأمم المتحدة تدعو طرفي الصراع إلى تجنب أي ردود فعل من شأنها تصعيد الأوضاع أكثر.وتابع: "نريد من جميع الأطراف تجنب أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التصعيد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الاثنين، إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.كما أحبطت القوات الروسية أيضا محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الاثنين.