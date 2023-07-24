مبادرة جديدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا

وقال أردوغان، في أعقاب اجتماع الحكومة اليوم الاثنين: "استقبلنا يوم 7 يوليو الرئيس الأوكراني السيد زيلينسكي، وبحثنا معه قضايا جدول الأعمال".وأضاف: "قدمنا له رؤيتنا بشأن إنهاء الحرب التي تستمر لأكثر من 500 يوم، وأكدنا استعدادنا للإسهام بقسطنا".يذكر أن زيلينسكي أجرى زيارة لاسطنبول يوم 7 يوليو، في إطار جولته الخارجية التي شملت أيضا جمهورية التشيك وبلغاريا وسلوفاكيا.