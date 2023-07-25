روسيا تعلن: مستعدون للحوار حول تسوية الأزمة الأوكرانية

وجاء تصريح باتروشيف خلال اجتماع عقد في جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا لممثلين رفيعي المستوى من دول "بريكس" المسؤولين عن القضايا الأمنية.ورحب سكرتير مجلس الأمن الروسي برغبة شركاء "بريكس" في "تعزيز تسوية سلمية تفاوضية للأزمة الأوكرانية وتقديم خدمات الوساطة".وقال: "أود أن أؤكد أن روسيا مستعدة للحوار، وهو ما ذكرته مرارا وتكرارا، لكن من الضروري تشجيع المفاوضات حصريا من القيمين الغربيين على نظام كييف، الذي حرم نفسه من التفاوض مع بلدنا".وشدد باتروشيف على أن "الوضع حول أوكرانيا مثالٌ حي على الأعمال المدمرة للغربيين، ونحن نقدر فهم أسباب إجراء العملية العسكرية الخاصة والتقييم المتوازن للأحداث الجارية من قبل شركائنا في بريكس".وقال إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يفعلون كل شيء لتصعيد النزاع عبر زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب والصواريخ المجنحة بعيدة المدى والذخائر العنقودية المحرمة في العديد من دول العالم".