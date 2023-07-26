السجن 14 عامًا لمسؤول روسي كبير في الأمن السيبراني

وقالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، في وقت سابق، إن "القضية تركزت على اتهامات لساشكوف بنقل معلومات سرية إلى جواسيس أجانب".وساعد ساشكوف، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات، في تأسيس "غروب-أي.بي"، التي كانت ذات يوم واحدة من أبرز شركات الأمن السيبراني في روسيا وأعلنت في وقت سابق من هذا العام قطع علاقاتها مع سوقها الأصلية.