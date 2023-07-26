وقال ماكغريغور في مقابلة مع قناة Judging Freedom على "يوتيوب": "لن تتوقف الولايات المتحدة حتى يصبح من غير الممكن إنكار انتصار موسكو. قد ينتهي الأمر بالدبابات الروسية في كييف".وبحسب المستشار، لا يريد البيت الأبيض الاعتراف بالهزيمة في النزاع في أوكرانيا، لذا فهم يؤخرون تسويته. ومع ذلك، حذر من أن نظام كييف لم يعد لديه فرصة للنجاح حتى مع التسليم الجديد لمعدات "الناتو".وخلص ماكغريغور إلى أن "الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا ينوي توسيع النزاع، ويسعى إلى حله، لكن إذا لزم الأمر، فستكون موسكو قادرة على الوصول، ليس فقط إلى كييف، ولكن إلى الحدود الغربية للجمهورية السوفيتية السابقة أيضا".وفي وقت سابق، قال المحلل السابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ريموند ماكغفرن، إن الولايات المتحدة لا تستطيع الرد على استخدام روسيا الناجح لنظام صواريخ "كينجال" الفرط صوتي في أوكرانيا.وأضاف ماكغفرن في لقاء على قناة Judging Freedom: "تذكروا كلماتي: روسيا لديها أسلحة تفوق سرعة الصوت لا نمتلكها. لا يمكنكم الاختباء منها".