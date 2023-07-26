أوكرانيا تعلن إسقاط 36 صاروخاً روسياً

أعلنت أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عن إسقاط 36 صاروخاً روسياً.

وقال سلاح الجو الأوكراني، إنه "تم إسقاط 36 صاروخا خلال الهجوم الروسي على كييف وعدة مناطق".

وفي الرابع والعشرين من شباط 2022 شنت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، بدأت الحرب بعد حشد عسكري طويل، أعقبه اعتراف روسيا ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية، واقتحام لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.