روسيا تكشف عدد مبادرات السلام مع أوكرانيا

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، ماريا زاخاروفا، إن روسيا تلقت نحو 30 مبادرة سلام عبر قنوات تواصل رسمية وغير رسمية بشأن أوكرانيا.وكان الرئيس الأوكراني، أكد في وقت سابق، أن أي مفاوضات سلام يجب أن يسبقها انسحاب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.