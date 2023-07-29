روسيا: امريكا تجعل "مفاوضات السلام" مع اوكرانيا امرا مستحيلا

وقالت زاخاروفا: "جعلت الإدارة الأمريكية مهمتها إلحاق هزيمة استراتيجية ببلدنا في ساحة المعركة وليس فقط تحقيق نتائج".وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تسير في هذا الطريق الصعب رغم "الجنون وعدم الواقعية".وأضافت: "لسبب ما لا يزالون متمسكين بهذه الفكرة. ويجيبون عن كل الكلمات حول السلام، حول مفاوضات السلام التي يسمعونها من إفريقيا، من آسيا، من أمريكا اللاتينية، بأنه في ساحة الحرب والمعركة فقط".