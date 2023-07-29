"فوضى وخسائر".. حديث أمريكي يخص وضع أوكرانيا

وأشار فرانك ستيفان جادي، في مقال بحسب مجلة "الإيكونوميست"إلى أنه "على الرغم من أن أوكرانيا يمكنها القيام بعمليات هجوم بأسلحة مشتركة على مستوى الفصيلة، إلا أن كل شيء يبدأ في الانهيار عند محاولة الارتقاء إلى مستوى سرية أو كتيبة".وأكد أن عدم استقرار القوات الأوكرانية يتأثر أيضا بحقيقة أن كييف تكبدت خسائر فادحة في الأفراد ونفذت عدة موجات من التعبئة.ونوه بأن الجيش الأوكراني يتكون من وحدات ذات خبرة ومجندين حديثي العهد بالقتال وليسواعلى مستوى المحاربين القدامى.وشدد على أنه حتى لو تمكنت أوكرانيا من حل كل هذه المشاكل التكتيكية، فسيظل من الصعب عليها التغلب على الدفاعات الروسية دون أفضلية كبيرة في المعدات العسكرية.