بشأن أوكرانيا.. السعودية تستضيف محادثات بمشاركة 30 دولة

كشفت صحيفة أمريكية، اليوم السبت، عن قرب استضافة السعودية محادثات بشأن أوكرانيا بحضور مسؤولين من 30 دولة.

وقالت "وول ستريت جورنال"، إن "السعودية تستضيف محادثات بشأن أوكرانيا بحضور مسؤولين من نحو 30 دولة يومي 5 و6 أغسطس في جدة"، من دون الكشف المزيد من التفاصيل.

وفي الرابع والعشرين من شباط 2022 شنت روسيا هجوماً عسكرياً على أوكرانيا، بدأت الحرب بعد حشد عسكري طويل، أعقبه اعتراف روسيا ب‍جمهورية دونيتسك الشعبية، واقتحام لمنطقة دونباس في شرق أوكرانيا.